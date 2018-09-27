Льготные проездные E-ticket начнут выдавать в школах с 1 октября

Льготные карты на проезд в городском электротранспорте школьникам начнут выдавать с 1 октября, сообщил директор Департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Сергей Дульфан.

«Карты для школьников у нас уже готовы, и в ближайшие дни мы начнем их выдавать», — отметил он.

В мэрии предупреждают, что в октябре школьники смогут воспользоваться льготой на проезд только в трамвае и троллейбусе (для этого на карточке 30 бесплатных поездок). Ездить по льготному тарифу в метро можно будет с 1 ноября, когда там заработает система E-ticket.

Льготные карточки получат почти 80 тысяч школьников. После них электронные билеты выдадут студентам, а затем — остальным льготникам.

Планировалось, что у школьников будет до 50 льготных поездок на метро в месяц с оплатой 50% стоимость проезда (на время учёбы, с 1 сентября по 30 июня). У студентов и курсантов дневной формы обучения, учащихся ПТУ — до 30 поездок на трамвае и троллейбусе и до 60 в метро с половинной оплатой (на тот же период). Большинство других категорий получает до 50 льготных поездок.

Систему единого билета для электрического транспорта E-ticket презентовали в Харькове 1 ноября 2017 года. 1 декабря 2017-го её запустили в наземном электротранспорте. В первые дни после запуска неизвестные повредили часть терминалов и валидаторов, на большинстве маршрутах они поначалу не работали. В горсовете признали и случаи саботажа со стороны работников электротранспорта.

Планировалось, что метрополитен подключится к E-ticket с 1 января 2018 года. Но позже сроки неоднократно сдвигались: вначале — до февраля, затем — до сентября, а позже — до ноября.

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