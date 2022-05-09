МВС вирішило замість V та Z у автономерах використовувати латинську Y

Міністерство внутрішніх справ України ухвалило рішення видавати державні номерні знаки для електромобілів, які розпочинатимуться з латинської літери Y, повідомив народний депутат фракції «Слуга народу» Ігор Фріс, пославшись на заступника голови відомства Богдана Драп’ятого. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«(…) заступник міністра МВС Богдан Драп’ятий повідомив, що… міністерством прийняті управлінські рішення, спрямовані на непоширення символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями неонацистської тоталітарної Росії у війні проти України. Вже з понеділка (9 травня 2022 року) можливо буде зареєструвати електромобіль, обравши державний номерний знак з суфіксом, що починається на латинську Y. В кирилиці вона читається як У – Україна”, – написав Фріс у фейсбуці.

росія широко використовує під час повномасштабної агресії проти України у своїй символіці латинські літери Z та V.

Раніше Фріс повідомив, що скерував до МВС звернення з ініціативою прибрати літери Z та V із номерів електромобілів.

«Розглянути можливість внесення змін до Вимог до державних номерних знаків транспортних засобів та Єдиних зразків державних номерних знаків транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року №166 в частині заміни у літеросполуках, які використовують для позначення серії знаків, літери Z та V на інші літери латинської абетки», – йшлося в тексті звернення.

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