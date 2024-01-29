На головних трасах Харківської області розпочали «ямковий» ремонт

На Харківщині підрядні організації Служби відновлення проводять роботи з ліквідації вибоїн, спричинених різким коливанням температур. Відразу по декілька бригад зараз працюють на трасі M-03 Київ – Харків – Довжанський, поруч із поворотом на Люботин, та поблизу смт Коротич, а також на трасі M-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро. Рух автотранспорту на час проведення ремонтних робіт здійснюється по одній смузі.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«Наразі ямковий ремонт виконується так званим методом холодного асфальтування, бо працюють дорожники холодною асфальтобетонною сумішшю, яка ідеально підходить для роботи навіть при мінусових температурах, адже асфальт не треба піддавати попередній термічній обробці», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Служби відновлення, наразі утримання відбувається виключно аварійними заходами, адже в умовах повномасштабного вторгнення всі капітальні ремонти доріг державного значення було призупинено через неможливість фінансування. Відтак найбільша увага приділяється головним логістичним маршрутам, що забезпечують обороноздатність країни та евакуацію, а також трасам із найбільшою інтенсивністю руху.

Водіїв просять не заважати роботі спецтехніки та ремонтним бригадам, дотримуватися правил дорожнього руху та обирати безпечний швидкісний режим.

Агентство Телевидения Новости