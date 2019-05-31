На Григоровском шоссе ограничено движение транспорта. Трамвай №16 завтра не будет ходить, а №27 - изменит маршрут

Движение транспорта по Григоровскому шоссе, в районе дома №53, ограничено с 30 мая по 14 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на теплосети.

На этот период объезд закрытого участка осуществляется по свободной от проведения работ полосе движения.

Кроме того, изменил свой маршрут автобус №43э, который объезжает закрытый участок Григоровского шоссе следующим образом: - ул. Полтавский Шлях - ул. Дудинской и далее по маршруту.

Движение трамваев по ул. Академика Павлова, на участке от пер. Салтовского до ул. Героев Труда, будет запрещено с 9:30 до 15:00 31 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на контактной сети трамвая по ул. Академика Павлова.

На этот период трамваи будут курсировать так:

- трамваи №16 и 16А - не ходят;

- трамвай №27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново;

в обратном направлении: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»