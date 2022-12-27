На Харківщині оновили понад 100 автомобілів екстреної допомоги
Розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов під час пресконференції за результатами року на посаді, яка відбулася 27 грудня.
«Якщо говорити про руйнації, то маємо шалені цифри – 269 закладів медицини знищено. Уже на сьогодні ведемо перемовини з Офісом Президента та Офісом першої леді щодо відбудови, зокрема, Ізюмської, Куп’янської, Чугуївської лікарень та інших основних опорних закладів. Особливо на деокупованих територіях ми маємо відновити високоякісне надання медичних послуг», – сказав очільник області.
Він додав, що під час повномасштабного вторгнення рф першочерговими завданнями було здійснення релокації медичних установ, а також забезпечення закладів медикаментами та обладнанням. Окрім цього, необхідно було гарантувати медикам виплату заробітної плати.
Паралельно з тим постійного оновлення потребував автопарк «швидких». Транспорт «екстренки» чи не щодня знищували окупанти, зокрема від обстрілів постраждало 66 авто. Наразі за сприяння Олени Зеленської вже оновили 111 автомобілів, 12 типу С (реанімобілі).
Довідково
За 9 місяців 2022 року на Харківщині стаціонарну допомогу отримали 202 898 людей, до лікарів було здійснено понад 6 млн амбулаторних відвідувань, зокрема – дітей 1 367 870. «Швидка» здійснила 306 629 виїздів.