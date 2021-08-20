На площади Конституции завтра ограничат парковку

На площади Конституции временно ограничат парковку.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Так, парковка транспорта на проезжей части пл. Конституции, на участке от ул. Пушкинской до пл. Павловской (со стороны Дворца Труда), в переулке Соборном, на участке от ул. Квитки-Основьяненко до пл. Конституции, будет ограничена с 7:00 21 августа.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с проведением в горсовете торжественных приемов ко Дню города, 78-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков и Дню Независимости Украины.

Этот участок будет использоваться для стоянки автомобилей, обслуживающих ветеранов и других гостей праздничных мероприятий, отметили в горсовете.

Агентство Телевидения Новости