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На Північній Салтівці метро поки працювати не буде

На Північній Салтівці метро поки працювати не буде

Поїзди в метро Харкова з 24 травня курсуватимуть у всіх напрямках, крім ділянки від ст. м. “Академіка Павлова” до ст. м. «Героїв праці». Про це повідомили у мерії.

З іншого боку, ст. м. «Держпром» працюватиме тільки як пересадковий вузл, тобто зайти туди і вийти звідти буде не можна, а можна тільки перейти з неї на ст. м. «Університет» та навпаки.

Графік роботи метрополітену для пасажирів – з 7:00 до 19:00. Інтервал руху складатиме 30 хвилин на кожній із трьох ліній, пізніше його планується скоротити. Розклад руху поїздів буде розміщено у вестибюлях станцій.

Крім того, у перші дні з моменту запуску проїзд до метро буде безкоштовним. У метрополітені наголосили, що громадяни зможуть продовжити користуватися станціями як тимчасове укриття під час повітряних тривог.

Агентство Телевидения Новости

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