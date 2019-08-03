На улице Морозова трамвай сошел с рельсов - соцсети

На улице Морозова в районе металлобазы сегодня утром, 3 августа, сошел с рельсов трамвай.

Об этом сообщают пользователи соцсетей, опубликовав соответствующие фото с места происшествия.

На кадрах можно видеть, что в результате происшествия трамвай развернуло поперек рельсов.

Пользователи соцсетей в комментариях под постом предполагают, что дрифт трамвая произошел из-за того, что транспортное стредство занесло на мокрых рельсах.

В связи с этим движение трамваев по данному маршруту было заблокировано.

Движение транспорта также на данном участке было затруднено.

Официальная информация уточняется.

Агентство Телевидения Новости