Сегодня 13:05
Просмотров: 79
На улице Морозова трамвай сошел с рельсов - соцсети
На улице Морозова в районе металлобазы сегодня утром, 3 августа, сошел с рельсов трамвай.
Об этом сообщают пользователи соцсетей, опубликовав соответствующие фото с места происшествия.
На кадрах можно видеть, что в результате происшествия трамвай развернуло поперек рельсов.
Пользователи соцсетей в комментариях под постом предполагают, что дрифт трамвая произошел из-за того, что транспортное стредство занесло на мокрых рельсах.
В связи с этим движение трамваев по данному маршруту было заблокировано.
Движение транспорта также на данном участке было затруднено.
Официальная информация уточняется.
Загрузка...