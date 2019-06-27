Новости метро по 8 - потоп на станции «Московский проспект»

Такую картину могли увидеть накануне вечером пассажиры метрополитена, которые заходили или выходили на станцию ​​"Московский проспект". Люди неожиданно оказались среди настоящего потопа. Среди них была и студентка Анастасия Лещенко, которая тогда как раз ехала домой - говорит, убирать воду работникам пришлось почти час, настолько ее было много.

Анастасия Лещенко, студентка:

В общем, выхожу я из поезда, и я увидела поток воды - я так поняла, что это прорвало с подвала. И все люди не могли пройти, и я была в белых кросовках, и все были в воде. Я ехала где-то в половину восьмого, и потом моя подруга ехала где-то часов в 8, и они все еще продолжали это убирать - потому что воды было огромное количество. Убирали швабрами, вот так вот.

В пресс-службе метрополитена в ответ на это объясняют - на самом деле,прорвало одну из труб, которые проходят рядом с тоннелем. Однако из-за того, что все произошло слишком быстро, работники подземки так и не успели вовремя поднять заслонку, которая остановила бы воду, поэтому поток накрыл станцию. Говорят также, что убрали все буквально за 15 минут. Анастасия же признается - подобные ситуации ее откровенно раздражают. Другие пассажиры тоже не совсем довольны состоянием метрополитена - в особенности старейшей - Холодногорско-заводской его ветки.

Сергей Иванов, предприниматель:

Хотелось бы добавить чистоты немножко, чуть-чуть порядка, чуть-чуть ярче его сделать, безопасней. Ну и, конечно, быстрее!

Иван Чернов, IT-шник:

Состояние метро отличное...практически. Иногда, конечно, поезда могут останавливаться внутри между станциями. Иногда в метро двери не открываются. А так приемлемо.

Пассажиры отмечают - особенно остро эти проблемы ощущаются на фоне высоких тарифов на проезд. Их, напомним, в горсовете подняли с пяти гривен до восьми еще в начале февраля. Почти тогда же суд по иску Харьковского антикоррупционного центра приостановил действие новых тарифов, но решение суда горсовет не выполнил. Суды до сих пор продолжаются, теперь антикоррупционеры требуют еще и масштабных компенсаций для харьковчан. А администрация подземки, к тому же, увеличила на лето интервал движения поездов - теперь на станции они будут прибывать еще реже, чем до этого.

Агентство Телевидения Новости