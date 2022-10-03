Патрульні виявили у водія свідоцтво про реєстрацію з ознаками підробки

Напередодні на проспекті Героїв Харкова поліцейські зупинили автомобіль AUDI за порушення ПДР. Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: бланк, виготовлений не друкарським шляхом та не відповідав встановленому зразку. Також в автомобілі поліцейські виявили ознаки вварювання деталі кузова з VIN номером.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

В патрульній поліції нагадують, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости