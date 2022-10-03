Патрульні виявили у водія свідоцтво про реєстрацію з ознаками підробки
Напередодні на проспекті Героїв Харкова поліцейські зупинили автомобіль AUDI за порушення ПДР. Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: бланк, виготовлений не друкарським шляхом та не відповідав встановленому зразку. Також в автомобілі поліцейські виявили ознаки вварювання деталі кузова з VIN номером.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.
В патрульній поліції нагадують, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.