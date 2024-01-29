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Понад 200 пішоходам-порушникам харківські патрульні виписали протоколи за вихідні
За два дні, 27 та 28 січня, харківські патрульні затримали 27 нетверезих водіїв та притягнули до відповідальності 217 пішоходів за порушення ними ПДР.
Про це повідомили в УПП Харківської області.
Протягом вихідних патрульні опрацювали 507 викликів, зафіксували 679 адмінправопорушень, з яких 593 – за порушення ПДР.
Також інспектори затримали сімох чоловік за пере, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, з наркотиками.