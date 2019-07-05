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Продолжается ремонт государственных и местных дорог - ХОГА

Продолжается ремонт государственных и местных дорог - ХОГА

Об основных направлениях, на которых сегодня работают дорожники, рассказали в ходе брифинга 5 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации. 

По информации заместителя директора ГП «Дороги Харьковщины» Сергея Литвинца, работы по текущему ремонту сейчас ведутся на 6 дорогах местного значения.

В частности, на автодороге Богодухов - Валки - Новая Водолага устраивают основание из щебеночно-песчаной смеси, в направлении от автодороги Новая Водолага - Сосоновка - Караван к дороге Палатки - Староверовка выполняются работы по укладке выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона. На дороге Красноград - Письмаковка - Руновщина Красноградского района также укладывают верхний слой из асфальтобетона. На автодороге Змиев - Тарановка выполняются подготовительные работы, на подъезде к селу Шульское (Первомайский район) устраивают основу, на дороге Парижское - Мироновка - Тарасовка - Верхняя Орелька укладывают выравнивающий слой из асфальтобетона.

Кроме того, продолжаются ремонтные работы на мосту через реку Северский Донец на автомобильной дороге Андреевка - Курган - Меловое. Там выполнено фрезерование асфальтобетона на проезжей части и на тротуаре, а также проведен демонтаж бортового камня в направлении движения Андреевка - Донец.

Что касается ремота автодорог государственного значения, ямочный ремонт, замену дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и другие работы выполняют более 50 бригад дорожников.

В частности, работы проводятся на дорогах Чугуев - Меловое, Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка, Лозовая - Близнюки - Барвенково - Великая Камышеваха, Зачепиловка - Кегичевка - Староверовка, Харьков - Симферополь, Полтава - Красноград, Сумы - Краснополье - Богодухов, Сахновщина - Изюм - Купянск - КПП «Пески» и других. 

Агентство Телевидения Новости

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