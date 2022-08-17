Транспорт
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17.08.2022 15:48
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Проїзд у громадському транспорті Харкова залишається безкоштовним, – Терехов

Проїзд у громадському транспорті Харкова залишається безкоштовним, – Терехов

Російський агресор вкотре завдав удару по транспортній інфраструктурі міста Харкова.

Про це сьогодні, 17 серпня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, внаслідок вчорашнього обстрілу Салтівського району постраждало трамвайне депо.

«Ворог не вперше цілеспрямовано бомбардує рухомий склад. У Харкові працює метрополітен, ходять трамваї, тролейбуси, комунальні автобуси. Це викликає агресію у ворога, тому він з такою жорстокістю і обстрілює місто. Він намагається зробити так, щоб Харків не міг нормально жити, наскільки це можливо за сьогоднішніх умов», – зазначив Ігор Терехов.

Також він нагадав, що проїзд у громадському транспорті залишається безкоштовним.

Агентство Телевидения Новости

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