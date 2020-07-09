Ремонт дороги возле поселка Березовка. Когда закончатся работы и что уже сделано?

Подъезд к поселку Березовка Харьковского района. С самого утра здесь продолжаются работы. Дорожники уже обустроили выравнивающий слой, теперь укладывают нижний слой покрытия. После этого - щебеночно-асфальтовую смесь с цементом. График насыщенный, говорят рабочие. Запланированный на этот год ремонт дороги возле Березовки, должен завершиться до конца лета.

Алексей Рябоконь, начальник отдела технического контроля ГП «Дороги Харьковщины»:

На ділянці від селища Березівка виконуються роботи із влаштування вирівнюючого шару, також передбачені роботи із влаштування узбіччя, укріплення узбіччя. На дорозі знаходится дамба, на якій будуть встановлені бордюри та відведення води шляхом влаштування лотків та встановлення металево-бар'єрної огорожі.

В 2020 году должны отремонтировать более 3 километров дороги возле Березовки, в следующем году - еще 2 с половиной. Гарантия - 5 лет. Если покрытие испортится раньше, подрядчик должен исправить недостатки за свой счет, рассказывают дорожники.

Андрей Гончаров, начальник участка:

Здесь организация - заказчик, на данный момент - это "Дороги Харьковщины", если у них будут претензии в течение 5 лет по состоянию дорожного покрытия, либо обочины, либо еще чего-то, они будут присылать нам свои зауваження, и будем исправлять.

Ремонты уже завершено на 16-ти из более 20 запланированных объектов. Еще на восьми они продолжаются.

Игорь Турченко, директор ГП «Дороги Харьковщины»:

На разі ведуть роботи на таких дорогах, як під'їзд до населеного пункта Березівка, Харків-Липці-Борисівка, на завершальній стадії - Печеніги-Мартова. В першу чергу ввійшли дороги, які співпадають з дорогами - шкільний маршрут, автобусний маршрут, аварійні та небезпечні ділянки, де є концентрація ДТП.

Директор государственного предприятия "Дороги Харьковщины", Игорь Турченко, говорит, также утвержден дополнительный перечень дорог местного значения, требующих восстановления. Тендерные процедуры должны провести в ближайшее время, чтобы получить дополнительное финансирование в августе.

Агентство Телевидения Новости