«Салтівська», «Заводська» й «Левада»: у Харківській ОВА проголосували за нові назви метро та вулиць
У Харківській ОВА проголосували за нові назви вулиць та станцій метрополітену.
24 липня відбулося дев’яте, завершальне, засідання Робочої групи Харківської обласної військової адміністрації з питань деімперіалізації та деколонізації топонімії, повідомляє ХОВА.
Розглядалися пропозиції щодо перейменувань у місті Харків, відповідно до закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії». В ході засідання опрацювали пропозиції щодо перейменування 48 вулиць та 3 станцій метрополітену. Хочу подякувати всім учасникам робочої групи за спільну роботу», – розповіла Віта Ковальська.
Члени робочої групи, зокрема, проголосували за перейменування станцій метро «Героїв Праці», «Завод імені Малишева» та «Проспект Гагаріна» на «Салтівська», «Заводська» й «Левада» відповідно; вулиць Героїв праці на Нескорених, Лермонтовська на Майка Йогансена, Дружби Народів на Соборності України, Проспект Гагаріна на Проспект Аерокосмічний тощо.
Також у Харкові з’являться нові назви вулиць, які увіковічать імена 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.
Крім цього, аби увіковічити згадку про видатних жителів Харківщини – митців, науковців, фабрикантів тощо – Харківська обласна військова адміністрація планує випустити цикл праць, присвячених видатним особистостям області.
До доробку будуть включені всі імена людей, які своєю працею прославили Харківщину на світовому рівні, додала Віта Ковальська.