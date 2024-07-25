«Салтівська», «Заводська» й «Левада»: у Харківській ОВА проголосували за нові назви метро та вулиць

У Харківській ОВА проголосували за нові назви вулиць та станцій метрополітену.

24 липня відбулося дев’яте, завершальне, засідання Робочої групи Харківської обласної військової адміністрації з питань деімперіалізації та деколонізації топонімії, повідомляє ХОВА.

Розглядалися пропозиції щодо перейменувань у місті Харків, відповідно до закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії». В ході засідання опрацювали пропозиції щодо перейменування 48 вулиць та 3 станцій метрополітену. Хочу подякувати всім учасникам робочої групи за спільну роботу», – розповіла Віта Ковальська.

Члени робочої групи, зокрема, проголосували за перейменування станцій метро «Героїв Праці», «Завод імені Малишева» та «Проспект Гагаріна» на «Салтівська», «Заводська» й «Левада» відповідно; вулиць Героїв праці на Нескорених, Лермонтовська на Майка Йогансена, Дружби Народів на Соборності України, Проспект Гагаріна на Проспект Аерокосмічний тощо.

Також у Харкові з’являться нові назви вулиць, які увіковічать імена 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Крім цього, аби увіковічити згадку про видатних жителів Харківщини – митців, науковців, фабрикантів тощо – Харківська обласна військова адміністрація планує випустити цикл праць, присвячених видатним особистостям області.

До доробку будуть включені всі імена людей, які своєю працею прославили Харківщину на світовому рівні, додала Віта Ковальська.

Агентство Телевидения Новости