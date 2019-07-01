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Самолет из Египта вместо Харькова экстренно приземлился в Борисполе - соцсети

Самолет из Египта вместо Харькова экстренно приземлился в Борисполе - соцсети

Самолет компании SkyUp  из Шарм-эль-Шейха не смог сесть в Харькове. Борт экстренно со скорыми и пожарными посадили в аэропорту Борисполя.

Об этом  сообщают в соцсетях.

Как рассказывают очевидцы, никто не пострадал, но пассажиры сильно перепугались.

Видео из аэропорта Борисполя опубликовано в мессенджере Telegram.

По данным очевидцев, пассажирам самолета в Киеве багаж не выдают - говорят, что отправят автобусами в Харьков, однако когда это будет — неизвестно.

Как сообщается, представитель авиакомпании в Киеве ничего не знает, а представитель в Харькове на контакт не выходит. 

«Воды, еды не выдают, много людей с грудничками и маленькими детьми», - говорится в сообщении.

 

Агентство Телевидения Новости

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