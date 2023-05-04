Селище Жуковського надало петицію щодо ремонту доріг

Селище Жуковського негайно потребує ремонту автодоріг (вул . Астрономічна, пр. Жуковського), є ями, які вже неможливо проїхати, особливо в дощову погоду.

Мешканці розуміють важке становище зараз, але відремонтувати автівки теж дуже дорого (враховуючи, що у багатьох людей зменшився дохід і ціни зросли). Також досі темні вулиці.

Немає зовсім освітлення.

Люди, які повертаються пізно з роботи, ризикують своїм здоров’ям.

Петиція

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