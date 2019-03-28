Суд начал рассматривать дело повышения тарифов в электротранспорте

В окружном административном суде наконец закончилось подготовительное заседание по делу o повышении тарифов на электротранспорт. За это время стороны - Харьковский антикоррупционный центр и представители горсовета должны были предоставить доказательства и пояснения по делу. Теперь они переходят к рассмотрению по существу - то есть рассмотрению этих доказательств и пояснений в суде. Время проведения следующего суда уже назначено.

Андрей Зинченко, судья:

Учитывая, что нам необходимо дождаться материалы, то я могу вам предложить либо 9, либо 11 апреля. Ну, если на 10 утра? - Да, да. - Тогда 11.04 в 10:00.

Активист ХАЦ, Игорь Черняк, говорит - надеется на скорое решение дела. По его словам, суд будет рассматривать только нарушение процедуры, а не экономическую сторону вопроса.

Игорь Черняк, активист ХАЦ:

Справа потроху рухається до свого фіналу, можна очікувати, що або в наступному судовому засіданні, або через одне судове засідання вже може бути винесене рішення по суті позивних вимог. Наші позивні вимоги стосуються порушення процедури і стосуються підписання рішення неуповноваженою особою. Це є два серйозні порушення, тобто навіть одного такого порушення - порушення процедури - достатньо з точки зору Верховного суду, щоб скасувати це рішення.

Однако, по его мнению, экономическая сторона вопроса должна заинтересовать правоохранителей. Горсовет же настаивает на том, что суд отменил только их первое решение о повышении тарифов от 6 февраля, а второе, которое частично дублирует первое и было принято через несколько недель, никто не опротестовывал. Однако, это второе решение ХАЦ считает не новым решением, а просто правками к старому, поэтому опротестовывать его в суде даже не собирается.

Агентство Телевидения Новости