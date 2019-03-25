Суд вынес решение по апелляции исполкома по делу о тарифах на проезд в Харькове

Сегодня в Харьковском апелляционном административном суде состоялось рассмотрение апелляции исполкома на определение админсуда об обеспечении исков о приостановлении тарифов на время рассмотрения иска Харьковского антикоррупционного центра об их незаконном установлении.

Суд, рассмотрев апелляцию исполкома, оставил ее без удовлетворения, оставив таким образом в силе определение окружного админсуда о приостановлении действия тарифов на проезд до рассмотрения иска Харьковского антикоррупционного центра по сути.

Напомним, административный суд 19 февраля приостановил действие повышенных тарифов на проезд, но местные власти отказались выполнять решение суда.

В связи с неисполнением решения суда прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство.

Агентство Телевидения Новости