«Топаза» заставили надеть маску в харьковском метро

Игната Кромского, известного харьковчанам как "Топаз" и осужденного за сепаратизм, в метро задержали за отсутствие маски.

Об этом сообщили очевидцы в одном из харьковских Telegram-каналов.

Также опубликовано соответствующее фото с места инцидента.

По их словам, правонарушителя задержали полицейские за то, что на нем не было медицинской маски.

«Тем временем «Топазу» дали команду в метро надеть маску, но он ее проигнорировал и, похоже, получит штраф», - сказано в комментарии под фото.

В пресс-службе областного управления Нацполиции подтвердили информацию об инциденте. По данным правоохранителей, Кромской проигнорировал замечания сотрудников подземки о необходимости носить средства защиты и спустился на платформу. Там к нему подошел полицейский и сделал замечание. В ответ "Топаз" заявил, что у него нет денег на покупку маски. В это время на «Госпроме» работала совместная комиссия горсовета и метрополитена. Проверяющие дали ему маску, после чего харьковчанин покинул станцию.

Напомним, зимой 2018 года Киевский районный суд Харькова признал Игната Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины»), участии в массовых беспорядках и угоне транспортного средства. Его приговорили к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества. В сентябре 2018 года «Топаз» вышел на свободу по «закону Савченко».

Агентство Телевидения Новости