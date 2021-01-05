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Трамваї №5 і 6 не ходитимуть до кінця травня, трамвай №8 тимчасово змінить маршрут, а тролейбус №2 поновить основний маршрут

Трамваї №5 і 6 не ходитимуть до кінця травня, трамвай №8 тимчасово змінить маршрут, а тролейбус №2 поновить основний маршрут

Рух трамваїв по пр. Московському, пл. Конституції, пл. Павлівській, на ділянці від пл. Захисників України до вул. Університетської, буде заборонено до 30 травня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з продовженням реконструкції пр. Московського.

На цей період трамваї № 5, 6 не курсуватимуть.

Також до 30 травня буде заборонено рух тролейбусів по вул. Броненосця «Потьомкін», вул. Богдана Хмельницького, пр. Московському, вул. Кооперативній, на ділянці від розворотного кола «ст. м. «Захисників України» до пров. Короленка.

В той же час, з 11 січня тролейбус №2 поновить свій основний маршрут та курсуватиме так: розворотне коло «пр. Перемоги» - пр. Перемоги - пр. Людвіга Свободи - вул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Незалежності - вул. Сумська - Бєлгородське шосе - вул. Академіка Проскури - розворотне коло «пр. Жуковського».

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Трамвай №8 тимчасово змінить маршрут руху

Рух трамваїв по пр. Героїв Сталінграда та вул. Морозова, на ділянці від розворотного кола «вул. Одеська» до вул. Плеханівської, буде заборонено з 9:00 до 16:00 5 січня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайних колій (заміна стрілочного переводу на виїзді з розворотного кола «вул. Мухачова»).

Трамвай №8 курсуватиме за таким маршрутом: розворотне коло «602 м/р» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Московський - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Плеханівська - парк Машинобудівників.

Источник: city.kharkov.ua

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