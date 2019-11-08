Транспорт
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08.11.2019 17:38
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Трамваи № 23 и 26 на выходных изменят маршруты

Трамваи № 23 и 26 на выходных изменят маршруты

9, 10, 16 и 17 ноября с 9:30 до 16:00 движение трамваев по пр. Тракторостроителей на участке от ул. Героев Труда до Салтовского шоссе будет запрещено.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

На этот период трамваи будут курсировать так:

- трамвай №23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

- трамвай №26: Лесопарк/парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».

 

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