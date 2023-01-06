В Харкові поновлює роботу тролейбус №27

Муніципальний тролейбус №27, який курсує від пр. Дзюби до вул. Новий Побут, поновить роботу в Харкові в понеділок, 9 січня.

Як зазначили у Департаменті інфраструктури, маршрут має покращити пасажирські перевезення мешканців Новобаварського та Холодногірського районів.

З понеділка тролейбус курсуватиме так:

розворотне коло «пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – розворотне коло «вул. Новий Побут».

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