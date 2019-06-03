В харьковском метро произошла драка - соцсети

В харьковском метро произошла драка.

Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Также в соцсетях было опубликовано соответствующее видео момента инцидента.

"Утро начинается как всегда не с кофе. У кого-то сегодня утро началось с дождливой погоды и хороших тумаков в придачу", - говорится в комментариях под видео, на кадрах которого посреди вагона дерутся мужчины.

При этом один из них бьет его руками по голове мужчину, лежащего на полу вагона.

Дерущихся пытается разнять один из очевидцев, остальные пассажиры при этом не вмешиваются и снимают драку на свои телефоны.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обращений по данному поводу не поступало.

Парвоохранители сами обнаружили данное видео в соцсетях.

Факт событий внесен в Единый реестр досудебного расследования.

Проводится проверка.

Агентство Телевидения Новости