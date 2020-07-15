В Крыму изменили правила въезда в связи с COVID-19

Власти аннексированного Крыма отменили обязательную двухнедельную обсервацию для въезжающих на полуостров.

Однако, со среды, 15 июля, для въезда в АРК необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Отмечается, что документ должен быть на русском или английском языке. Отсутствие коронавируса должно подтверждаться наличием отрицательного ПЦР-теста, который необходимо сделать не более, чем за три дня до прибытия на территорию полуострова.

"В случае отсутствия такого документа, граждане должны на протяжении трех дней пройти соответствующее тестирование за собственные средства. В случае положительного теста на коронавирус лицо обязано пройти изоляцию по месту пребывания или жительства", - говорится в сообщении.

При этом изоляция должна длиться до момента полного выздоровления и получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Агентство Телевидения Новости