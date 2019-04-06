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В Стамбуле с сегодняшнего дня начал работу новый аэропорт

В Стамбуле с сегодняшнего дня начал работу новый аэропорт

Новый аэропорт Стамбула начал обслуживать международные и внутренние рейсы 6 апреля после огромного переезда из аэропорта Ататюрка, который продолжался более суток.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отправила свой первый рейс в столицу Анкары в 14:00 по местному времени.

 Огромный переезд между двумя аэропортами, который турецкие власти назвали беспрецедентным по масштабам и скорости, был в значительной степени завершен чуть более чем через 24 часа после начала на рассвете в пятницу. Грузовики перевезли более 10 000 единиц техники весом 47300 тонн, более 1800 сотрудников участвовали в работах.

Напомним, аэропорт Стамбула, крупнейший в мире, в конце октября прошлого года торжественно открыли при участии Турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Новый Стамбульский аэропорт стоимостью около 8 миллиардов долларов сначала сможет обрабатывать 90 миллионов пассажиров в год, что близко к крупнейшей в мире существующей мощности аэропортов.

На полную годовую мощность в 200 миллионов пассажиров аэропорт планирует выйти в 2028 году. Для этого должны завершить четыре этапа строительства с шестью взлетно-посадочными полосами. После этого Стамбул станет глобальным авиационным узлом с рейсами в более чем 350 направлений по всему миру. Аэропорт будет обслуживать 250 авиакомпаний со всего мира с ежедневной посадкой 2000 самолетов.

Агентство Телевидения Новости

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