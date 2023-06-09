Вантажні шини Carleo: найкращий партнер у дорозі

Підбираючи нову гуму для оснащення вантажного автомобіля, багато українських автовласників відкрили для себе шини Карлео - недорогі та якісні покришки від відомого китайського бренду. Виробник спеціалізується саме на великогабаритних колесах, він використовує новітні технології та першокласні матеріали, щоб кожна одиниця продукції відповідала міжнародним стандартам.

Дизайн протекторних малюнків спочатку проектується за допомогою комп'ютерної програми. Візуалізація у тривимірному просторі має велике значення: протектор можна швидко змінити та вдосконалити, перевірити ключові властивості шини (зчеплення та стійкість у плямі контакту), провести ряд інших первинних тестів. Таким чином, суттєво скорочується час та ресурси, які витрачаються на виготовлення нової моделі. Це одна із причин невисокої вартості шин.

Сезонність та призначення: вантажні покришки на будь-яку погоду

Найпопулярнішими серед автомобілістів стали літні та всесезонні шини виробництва Carleo. Однак у каталозі також представлений чудовий вибір зимових покришок. Цікаво, що їхній компаунд помітно м'якший, ніж у інших типів шин. Це напряму пов’язано з тим, що при негативних температурах полімерна суміш починає застигати, твердне. Завдяки спеціальним присадкам та добавкам шини отримують можливість чинити опір цьому процесу. Навіть у найхолодніші дні вони залишаються досить пластичними, тому створюють відмінне зчеплення із засніженою та зледенілою дорогою. Водій може не турбуватися про ризик заносів і пробуксовок, вантажівка буде чуйно і своєчасно реагувати на всі рухи керма.

Специфіка літніх шин полягає в тому, що вони дуже добре витримують спеку, а також інтенсивну та тривалу експлуатацію. Щоб досягти такого ефекту, розробники зробили компаунд більш щільним та жорстким. Літні покришки чудово працюють на розжареному асфальті, їм не страшні часті контакти з бордюрами та екстрене гальмування. Від перегріву їх захищають відповідні компоненти.

Дедалі частіше автомобілісти обирають покришки з універсальною сезонністю. Їх приваблює те, що можна не змінювати гуму при зміні пір року. Всесезонки позиціонуються, як шини для цілорічної експлуатації. Вони гарантують транспортному засобу чудову керованість незалежно від погоди та типу дорожньої поверхні. Як правило, такі шини Carleo динамічні і маневрені в суху погоду, а в дощові дні не схильні до аквапланування. Однак тут є обмеження - якщо в зимовий сезон очікуються сильні морози (нижче за -15 градусів), то без зимових покришок не обійтися.

Залежно від того, яку функцію виконує гума Carleo, вона має унікальне призначення. Виробник завжди вказує, для якої осі вантажного транспорту призначена та чи інша модель: для провідної, кермової чи причіпної. Виняток становлять лише універсальні покришки, які є своєрідним компромісом. Їх можна поставити на будь-яку вісь, але за характеристиками вони поступаються шинам із конкретним призначенням.