Від уламків захистить: в Харкові встановили першу зупинку-укриття

В Харкові встановили першу безпечну зупинку громадського транспорту – зупинка-укриття з’явилася поряд з лікарнею швидкої допомоги. В першому екземплярі зупинки 12 сидячих місць, є wi-fi – всередині та на вулиці – та пісок для гасіння пожеж.

Ігор Терехов, мер Харкова

Такие остановки есть в Израиле, так как Израиль – воюющая страна, постоянно бывают обстрелы. И нам удалось сделать и спроектировать в Харькове, это только начало. Нам нужно минимум 25 таких остановок. Я вчера был на Северной Салтовке и люди попросили продлить определенные маршруты, чтобы удобно доезжать.

Маршрути пообіцяли подовжувати, для встановлення наступних зупинок обиратимуть найнебезпечніші локації. Місце розташування першої безпечної зупинки – поряд із лікарнею – люди вважають цілком доречним.

Сергій

Лежал в больнице, выписался. И очень раз, что теперь можно харьковчанину, особенно женщине с детьми укрыться от обстрелов. Страшно смотреть, когда человк трусится, переживает, иногда даже плачет.

Олексій

Лікарня, багато людей приїжджають. Потрібні по всьому місту, тому що небезпечно.

Ольга

Я хожу по улице и у меня есть такой страх. Я смотрю в случае чего где можно укрыться. В домах, подъезде или прижаться где-то спрятаться, это уже есть. Мы были все время в Харькове, не уезжали, и этот страх присутствует.

Зупинки обладнані системою відеоспостереження. Маршрутку видно на моніторі, про прибуття транспорту повідомляє диспетчер, з яким є зв’язок. Зупинки модульні, їх можна робити більшими чи меншими за розміром. За словами мера, випробування на міцність проводилися.

Ігор Терехов, мер Харкова

Есть нормативы, которые определенные выпробування. Но понятно, что если будт прямой ракетный удар – ни одно здание, ни одно сооружение, ьв зависимости от типа ракеты, не спасет. А что касается осколков, РСЗО – на ето выпробування были. Есть нормативы и любое защитное сооружение должно отвечать требованиям.

Виготовлення та монтаж зупинок фінансуватиметься з міського бюджету.

Ігор Терехов, мер Харкова

Смотрите, знаете, когда мы определяем, что важнее, потратить деньги или выбрать жизнь человека, я выберу потратить деньги. Мы абсолютно открыты и я не хочу, чтобы были инсинуации. Есть производитель, есть сметная расчетная стоимость и здесь никто никакую копейку завышения не будет, сейчас война.

Наступні зупинки-укриття планують встановити саме на Північній Салтівці.





Агентство Телевидения Новости