Відтепер в громадському транспорті обмежено використання музики

Мінінфраструктури: в громадському транспорті обмежено використання музики.

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні вніс зміни до «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту». Віднині водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв. Також водіям заборонено вмикати в автобусах музику або фільми.

Це дозволено, якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів. Нововведення стосуватимуться також таксі. Музику водії можуть вмикати тільки, якщо пасажир не заперечує.

Постанову прийнято на виконання закону щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

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