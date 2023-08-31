Транспорт
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Сегодня 18:13
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У Бабаях під Харковом триває ремонт дороги

У Бабаях під Харковом триває ремонт дороги

В межах смт Бабаї завершено влаштування вирівнюючого шару покриття з асфальтобетонної суміші. Загальна запланована протяжність ділянки ремонту складає понад 8 кілометрів.

Про це повідомляє ХОВА.

«Фахівці держпідприємства продовжують будувати тротуари, встановлювати автопавільйони на зупинках громадського транспорту, водоскиди й водопропускні труби, а також облаштовувати бордюрний камінь та перильне огородження. Крім цього, на ділянці дороги поза межами смт Бабаї розпочато роботи з розширення проїзної частини до нормативних показників», – розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

Водіїв просять бути уважними в місцях проведення дорожніх робіт, звертати увагу на нові дорожні знаки та дотримуватись правил дорожнього руху.

Агентство Телевидения Новости

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