У деокупованій Балаклії встановили тимчасовий міст

Новий міст з’єднує житлові масиви Балаклії з інфраструктурою міста, а також спрощує логістику доставки людям медикаментів, гуманітарної допомоги та товарів першої необхідності.

36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом Харківщина отримала від чеських партнерів. Наразі рух здійснюватиметься реверсно.

Як повідомили в Міністерстві інфраструктури України, цей міст змонтували поруч з пошкодженою штучною спорудою протягом одного місяця після звільнення Балаклії. Його встановили на автомобільній дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія.

Нагадаємо, на Харківщині внаслідок повномасштабного вторгнення рф зруйновано 25 штучних споруд. Зокрема, дорожники відновили рух уже на 10 переправах.

Загалом в Укравтодор надійшло 4 металеві конструкції від Адміністрації державних матеріальних резервів Чеської Республіки. Для Харківщини виділили два моста, над монтажем другого ще працюють.

Агентство Телевидения Новости