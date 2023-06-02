У Харкові автобус №33е змінить курс

Автобус №33е «Ст. м. «Держпром» – вул. Астрономічна (військове містечко)» з п’ятниці, 2 червня, курсуватиме за зміненим маршрутом.Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень мешканців селища Жуковського.

Автобус №33е курсуватиме так: ст. м. «Держпром» – пр. Незалежності – пр. Науки – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – вул. Астрономічна (військове містечко).

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