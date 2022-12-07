У Харкові деякі тролейбуси тимчасово курсуватимуть за іншими маршрутами

Рух тролейбусів ділянками вул. Гвардійців-Широнінців, пр. Ювілейного та пр. Льва Ландау буде заборонено з 11:00 до 13:00 8 грудня.

Пов’язано це з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбусу, повідомляє міськрада.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№ 19, 35: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом»;

№ 31: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Валентинівська – вул. Барабашова – розворотне коло «вул. Героїв Праці»;

№ 267: розворотне коло «парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом»;

№20, 24, 56: не курсують.

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