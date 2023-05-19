У Харкові водії заважають шляху вивезення контейнерів

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» фіксує випадки неправильного паркування біля контейнерів для вивезення сміття.

Як зазначили на підприємстві, у таких випадках з власниками автотранспортних засобів проводиться профілактична бесіда, а за потреби на місце події викликається поліція. Крім того, останнім часом до боротьби з незаконним паркуванням долучилися і громадські активісти.Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко нагадав, що паркування автотранспорту в не призначених для цього місцях є порушенням Правил дорожнього руху України та Правил благоустрою Харкова і тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 340 грн. Згідно з правилами, автотранспорт дозволено паркувати не ближче 5 м від контейнерів для ТПВ.«Залишаючи автомобілі поруч із контейнерами для збирання побутових відходів, їхні власники ускладнюють роботу нашого підприємства, тим самим погіршуючи екологічну ситуацію в цьому конкретному місці. Прошу власників приватних автомобілів не блокувати роботу спецтранспорту та сприяти оперативному очищенню контейнерів з метою підтримки чистоти у нашому місті», – зазначив він.

Агентство Телевидения Новости