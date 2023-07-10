У Харкові затримали чоловіка, який пошкодив п’ять автівок

Ввечері 9 липня поліцейський відділу моніторингу та аналітичного забезпечення перебував вдома на вулиці Клочківській, коли почув з вікна звуки розбитого скла. Патрульний вийшов з будинку, аби перевірити, що сталось.

Поліцейський побачив чоловіка, який невідомим предметом бив по припаркованим автівкам, повідомили в УПП Харківській області. Патрульний затримав порушника порядку та викликав на місце колег. За декілька хвилин прибув екіпаж патрульної поліції.

Для встановлення обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини події встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости