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Зіткнення двох автівок на Салтівському шосе: один водій в лікарні, інший – втік
Напередодні близько 18:20 на Салтівському шосе зіткнулися Mitsubishi та Kia Sportage: в результаті ДТП отримав травми 37-річний водій Mitsubishi. Про це повідомляє ГУНП Харківської області.
Водій Kia залишив свою автівку та втік з місця події. Його особа і місцезнаходження встановлюється.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.