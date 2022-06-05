Зіткнення двох автівок на Салтівському шосе: один водій в лікарні, інший – втік

Напередодні близько 18:20 на Салтівському шосе зіткнулися Mitsubishi та Kia Sportage: в результаті ДТП отримав травми 37-річний водій Mitsubishi. Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

Водій Kia залишив свою автівку та втік з місця події. Його особа і місцезнаходження встановлюється.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости