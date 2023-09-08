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1 мільйон тонн зерна росія відправить у Туреччину

1 мільйон тонн зерна росія відправить у Туреччину

З росії у Туреччину відправлять 40 суден з зерном загальним обсягом 1 мільйон тонн для переробки й подальшого транспортування в країни Африки.

Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на турецьке видання Sabah.

Відповідні домовленості було досягнуто між президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та президентом рф путіним під час зустрічі в Сочі.

«Планується транспортувати зерно з росії суднами ємністю 25 тис тонн і здійснити перевезення загалом 40 суднами», – повідомляє видання.

Судна можуть почати завантажувати зерном у російських портах Туапсе і Новоросійськ найближчими днями.

Після того як вантажі прибудуть до Туреччини, зерно перероблять на приватних борошномельних підприємствах.

Насамперед отримане борошно планують відправити до Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Еритреї та Центральноафриканської Республіки.

Пріоритет надаватиметься країнам, які не мають потужностей з переробки. Також розглядається постачання борошна в Чад, Лівію, Джибуті, Ємен та Ефіопію.

Сприятиме фінансуванню проєкту за рахунок грантів Катар.

Агентство Телевидения Новости

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