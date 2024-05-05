Moller-Maersk Group відновила процедуру ліквідації своєї російської дочірньої компанії

Данська логістична компанія AP Moller-Maersk Group — один із найбільших у світі гравців у сфері контейнерних перевезень — відновила процедуру ліквідації своєї російської дочірньої компанії ТОВ "Маерськ" — пресслужба AP Moller-Maersk Group.

У 2022 році після початку російського вторгнення в Україну та введення санкцій, Maersk оголосила про припинення бізнесу в росії. За минулі два роки компанія припинила приймати вантажі в портах росії і продала групі компаній "Дело" частку в портовому холдингу Global Ports, склади в Санкт-петербурзі та Новоросійську та понад 800 рефрижераторних контейнерів компанії "Полярна зірка".

У той же рік Maersk розпочала процедуру ліквідації своїх дочірніх компаній — ТОВ "Маерськ Солюшнс" та ТОВ "Маерськ". Обидві компанії припинили процедури ліквідації у 2023 році та відновили роботу.

У звітах російських дочірніх компаній за минулий рік йдеться, що вони не вели операційну діяльність і не отримували виручку, а послуги "Маерськ Солюшнс" можуть виявитися незатребуваними через санкції. Там зазначили, що російські організації при виборі постачальників визначатимуться на користь "дружніх країн".

Джерело: https://t.me/znua_live/146753

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