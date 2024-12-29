Apple наближається до рекордної капіталізації у 4 трлн доларів: що відбувається

Акції Apple зросли на 16% з листопада, додавши $500 млрд до ринкової вартості компанії. Зростання пов'язують з ентузіазмом щодо ШІ та очікуваннями нового "суперциклу" iPhone.

Компанія Apple наближається до ринкової капіталізації у 4 трильйони доларів, випереджаючи своїх конкурентів Nvidia та Microsoft. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що з листопада 2024 року акції компанії зросли на 16%, що додало близько 500 мільярдів доларів до її ринкової вартості.

Таким чином Apple випередила Nvidia та Microsoft, які були лідерами на ринку протягом цього року.

Аналітики пов’язують істотне зростання з двома факторами: загальним ентузіазмом інвесторів Apple щодо штучного інтелекту та очікуваннями нового "суперциклу" оновлень iPhone. Термін "суперцикл" означає масове оновлення смартфонів користувачами, що призводить до різкого зростання продажів - пише Reuters.

Apple прогнозує помірне зростання загального доходу протягом першого фіскального кварталу 2025 року. Така оцінка є досить стриманою для сезону різдвяних покупок, що викликає питання щодо потенційного успіху iPhone 16.

Джерело: unn.ua

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