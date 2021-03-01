Банки зобов’язані обслуговувати жителів Криму без довідки внутрішньо переміщеної особи

Відсутність довідки внутрішньо переміщеної особи не є підставою для відмови в банківському обслуговуванні жителям Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Таку рекомендацію Національний банк надав банкам у відповідному листі-роз’ясненні у відповідь на запити державних органів України та скарги громадян. Також регулятор рекомендував банкам переглянути внутрішні документи з питань фінансового моніторингу для уникнення таких випадків.

Згідно з валютним законодавством України фізичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають постійне місце проживання на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, є резидентами України. Вимоги валютного законодавства та законодавства у сфері фінансового моніторингу не містять виключень та особливостей щодо таких осіб та не передбачають обов’язкового отримання довідки внутрішньо переміщеної особи для цілей визначення статусу резидента та встановлення відомостей про місце проживання або місце перебування фізичної особи.

Національний банк наголошує у листі-роз’ясненні на:

● неприпустимості дискримінації жителів Криму та міста Севастополя під час банківського обслуговування;

● необхідності надання повного доступу до фінансових продуктів і сервісів усіх громадян України, які проводять звичайні фінансові операції, щодо яких у банків відсутні підозри.

Источник: bank.gov.ua

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