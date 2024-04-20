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Ощадбанк торік отримав рекордні 6 мільярдів чистого прибутку

Ощадбанк торік отримав рекордні 6 мільярдів чистого прибутку

На основі звіту незалежного аудитора "Ощадбанк" затвердив остаточні результати 2023 року із рекордним чистим прибутком у 6 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

Зазначається, що фінальна сума прибутку перевищила попередні результати 2023 року, які було оголошено раніше, більш ніж на 1,2 млрд грн. Завдяки цьому Ощадбанк піднявся на другу сходинку рейтингу прибутковості банківських установ України (згідно з даними НБУ).

"Минулий 2023 рік став восьмим поспіль роком, протягом якого банк демонструє прибуткову діяльність. Загальний прибуток Ощадбанку за ці роки становив близько 12 млрд грн.

Після збитків 2014-2015 років, спричинених втратою активів в окупованих Криму та частині Донецької та Луганської областей, протягом 2 років Ощад вийшов на стабільну прибуткову діяльність і до цього часу продовжує поступове покращення фінансових показників", - йдеться у повідомленні.

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Також держбанк підбив підсумки роботи в першому кварталі 2024 року. Так, чистий прибуток за перші три місяці 2024 року становить 4,9 млрд грн - порівняно з аналогічним періодом минулого року він зріс на 2,3 млрд грн, або на 91%.

"Значною мірою це обумовлено нарощенням операційних доходів, які збільшились на 0,9 млрд грн, або на 14%, а також позитивним результатом переоцінки ОВДП з індексованою вартістю на 1,2 млрд грн.

Додатковим фактором досягнення високого фінансового результату є виважений підхід до оптимізації операційних витрат, ефективна політика управління ризиками та формування активної частини балансу з урахуванням реалій та потреб економіки воєнного часу", - пояснили в банку.

Джерело: epravda.com.ua

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