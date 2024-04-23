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Справу ПриватБанку на 8,4 млрд грн знову намагаються передати з ВАКС до іншого суду — Центр протидії корупції

Справу ПриватБанку на 8,4 млрд грн знову намагаються передати з ВАКС до іншого суду — Центр протидії корупції

"Судді ВАКС Маркіян Галабала, Віктор Ногачевський та Інна Білоус задовольнили клопотання захисту і направили подання до Апеляційної палати для вирішення питання про підсудність у справі.

Обвинуваченими у ній є ключові люди ПриватБанку часів Коломойського, зокрема голова правління Олександр Дубілет та його перший заступник Володимир Яценко", — заявили у ЦПК.

Захист вважає, що ПриватБанк на час ймовірного злочину був ще приватним, а не державним банком і тому цю справу має розглядати Жовтневий райсуд міста Дніпро.

Адвокати зазначали, що держава набула права власності на 100% акцій банку тільки 21 грудня 2016 року, тоді як нібито злочин завершили за два дні до цього.

Прокурор САП виступив проти задоволення клопотання. Він вказав, що виведення коштів із ПриватБанку завершилося 19 грудня 2016 року і ключовим у цій справі є дата прийняття рішення РНБО про націоналізацію. Всі інші документи, на які посилався захист, приймалися вже на виконання цього рішення.

Судді задовольнили клопотання захисту частково: відправили подання до апеляції ВАКС, але не стали просити передавати справу саме у Жовтневий райсуд Дніпра.

"Рішення трохи здивувало, адже питання підсудності у справі Апеляційна палата ВАКС вже вирішувала у жовтні 2023 року. Тоді судді вказали, що справу слід розглядати саме у Вищому антикорупційному суді.

Апеляція прийшла до однозначного висновку, що держава розпочала приватизацію ПриватБанку з дати прийняття відповідної урядової постанови, тобто з 18 грудня 2016 року. Саме ця постанова є визначальною для встановлення факту націоналізації банку та переходу його у державну власність.

Сподіваємося, що позиція апеляції буде незмінною і цього разу, хоча й підозрюємо, що фігурантам була б дуже вигідна передача справи до суду з рідного Коломойському міста", — наголосили у ЦПК.

Джерело: https://t.me/znua_live/144821

Новости портала «Весь Харьков»

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