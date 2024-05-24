Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:13
Просмотров: 131

Біолог, юрист, бухгалтер: вакансії тижня у Харківській області

Біолог, юрист, бухгалтер: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 23 травня за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1976 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

Серед оголошених є такі:Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн;Майстер цеху – 31 000 грн;Налагоджувальник поліграфічного устаткування – 30 000 грн;Друкар флексографічного друкування – 25 000 грн;Лаборант (медицина) – 24 990 грн;Бухгалтер – 24 975 грн;Юрист – 24 950 грн;Біолог – 20 000 грн;Газорізальник – 21 000 грн;Службовець на складі (комірник) – 18 700 грн. 

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 