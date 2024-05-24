Біолог, юрист, бухгалтер: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 23 травня за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1976 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

Серед оголошених є такі:Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн;Майстер цеху – 31 000 грн;Налагоджувальник поліграфічного устаткування – 30 000 грн;Друкар флексографічного друкування – 25 000 грн;Лаборант (медицина) – 24 990 грн;Бухгалтер – 24 975 грн;Юрист – 24 950 грн;Біолог – 20 000 грн;Газорізальник – 21 000 грн;Службовець на складі (комірник) – 18 700 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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