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Burisma Group продолжает бурить новые скважины и увеличивает добычу украинского газа

Burisma Group продолжает бурить новые скважины и увеличивает добычу украинского газа

На площадях одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины Burisma Group не прекращаются разведывательные и буровые работы. Компания развивается в рамках собственной "Стратегии миллиардов" и в 2019 году планирует пробурить 19 новых скважин

Burisma Group начала разведывательные работы. Ведется бурение одной из многих перспективных структур в пределах Деркачевско-Войтенковского специального разрешения. На основании полученных результатов сейсморазведочных 3D-работ компания группы заложила скважину №3 проектной глубиной 4800 м, которую планирует пробурить в течение трех месяцев.

Это не самая глубокая скважина в портфеле группы, но в случае успеха она позволит сформировать стратегически важный объем разведанных и подтвержденных запасов природного газа. В свою очередь это позволит нарастить добычу углеводородов в будущем, - рассказала директор Совета директоров Burisma Group Карина Злочевская.

В компании уже сообщали, что во время проведения разведывательных буровых работ на Журавлыной структуре Деркачевско-Войтеновского участка специалисты открыли продуктивный горизонт С-4, с которым ранее не работали в пределах этого участка.

Использование новых технологий позволило нам более тщательно подойти к оценке потенциала этого участка. Сегодня доказана газоносность отложений верхнесурпуховского горизонта C-4. Результаты проведенных испытаний позволяют говорить о начальном дебите газа в объеме 120 тыс кубометров и конденсата - 60 кубометров в сутки. Мы провели масштабные сейсморазведочные работы по методике 3D-съемки на части Деркачевско-Войтеновской площади, а также провели интерпретацию полученных данных для совершенствования геологической модели Журавлиной структуры и определение новых перспективных для бурения структур, - отмечает Карина Злочевская.

Также компания сообщила о начале бурения очередной наклонно-направленной скважины №9 бис. Ее проектная глубина составляет 3900 м. Скважину планируют разместить на Ракитнянском месторождении в Харьковской области.

За месяц мы уже пробурили 3000 м и планируем осенью выйти на запланированную глубину. Бурение осуществляется установкой производства "Гарднер Денвер-Харнишфрегер" (США). Она обеспечивает безопасное и эффективное бурение скважин под необходимым наклоном, - рассказывает Карина Злочевская.

По ее словам, в прошлом году группа провела дополнительные тематические сейсморазведочные работы. Интерпретация результатов позволила заложить в том числе и эту скважину. Также в 2019 году были завершены сейсморазведочные 3D-работы. Их обработка и интерпретация передана в научный центр.

В общем, как отмечают в компании, инвестиционный план Burisma Group на 2019 предусматривает бурение 19 новых скважин.

К примеру, в июне операционные компании группы завершили работы по запуску в эксплуатацию скважины №38 на Карайкозовском месторождении, а также скважин №5 и №7 на Водяновском месторождении. Глубина двух из трех скважин превышает 6 тыс метров, тем самым обеспечив им статус одних из самых глубоких не только в портфеле Burisma Group, но и среди других газодобывающих компаний Украины.

Ранее Burisma Group начала реконструкцию установки комплексной подготовки газа (УКПГ) на Водяновском месторождении, которая позволит увеличить суточные объемы подготовки природного газа с нынешних 500-600 тыс до 3 млн кубометров. Стоимость реконструкции обойдется в 160 млн грн.

Справка. Burisma Group осуществляет разведку, добычу, выполнение сервисных услуг и реализацию углеводородов. В Группу входят 12 операционных компаний: "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест" и "Нафтогазопромыслова геология".

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: газ, Украина

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