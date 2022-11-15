Будущее у ноутбука MacBook Pro 13

Ознакомившись с обзорами нового Apple M2 MacBook Air, задаешься вопросом о целесообразности продолжения выпуска MacBook Pro 13. С пользовательской позиции разнообразие всегда преимущество, так что выход MacBook Pro 13 образца 2022 года смотрится неплохо, но корпорация Apple не боялась таких радикальных перемен. Ведь если бы потерпела фиаско, то 13-дюймовый гаджет больше не нужен.

Очевидно, что лучше покупать ноутбук MacBook на Black Friday.

Новый процессор

Когда Apple перешла с использования процессора Intel на свой собственный, она произвела фурор в ARM-архитектуре процессорах вычисления сокращенными командами (RISC).

Язык программирования в технологии упрощает команды девайсу, написанные на более сложном языке. Таким образом сокращается время обработки сигнала чипом, из-за чего тот работает быстрее. Однако кодирование этих инструкций длится дольше и нагружает оперативную память, но модули не настолько дороги, чтобы переживать. К тому же развитие собственной унифицированной памяти систем на кристалле ускорило работу, даже опередив компьютер со сложным набором команд (CISC) от Intel.

Яблочники проделали большую работу, выжав конкурентную, если не передовую производительность из ноутбучных процессоров. Он даже последовательный в определении необходимых ресурсов для выполнения функции. Если вы смотрели презентации продуктов Apple, особенно графики потребления и производительности, то заметите - согласно методике тестирования процессор M2 достигнет уровня эффективности Intel Core i7-1255U при затратах 75% энергии. Такая разница

повышает срок службы батарей ноутбука,

свидетельствует о разгоряченности процессора при низком вольтаже.

По мере приближения к пиковой производительности процессора ее прирост уменьшается независимо от подаваемой энергии. В определенный момент чуткие транзисторы раскаляются до опасной температуры и сдерживают производительность для самосохранения. Ноутбуки с активным охлаждением используют циркуляцию воздуха для повышения этой планки, однако ультрабуки находятся на пределе возможностей применения системы.

В чем разница?

Историческая разница между MacBook Air и MacBook Pro 13 – подход к охлаждению устройств. Первый охлаждает приточная вентиляция, тогда как профессиональный располагает внутренними вентиляторами для увеличения производительности.

Показатели моделей 2020 года были виртуально идентичными, тогда как ноутбуки 2022 года отличаются всего на доли процента для базовых заданий центрального процессора. Существенную разницу замечаешь под нагрузкой в течение продолжительного времени, но она недостаточна для полного разгрома. Эффект охлаждения у процессоров RISC и CISC отличаются, особенно если это касается Apple.

Исходя из факта, что MacBook Pro 13 2022 стал лучше за счет процессора M2, можно предположить рассуждения Apple относительно потенциала активного охлаждения. И если вы ожидаете перемен в MacBook Pro 13 2023, рекомендуем готовиться к чему-то интересному.