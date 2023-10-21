Часы, сумки, дизайнерская одежда: рф помогает КНДР закупать предметы роскоши в обход санкций

Об этом пишет Bloomberg.

Объем товаров, импортируемых в Северную Корею из районов, расположенных вблизи ее границ с россией и Китаем, восстановился по сравнению со второй половиной прошлого года.

Поставки предметов роскоши в Северную Корею подпадают под санкции ООН. Но КНДР использует своих дипломатов и сотрудников компаний, находящихся в Китае, россии и Европе, для приобретения товаров и их ввоза в страну.

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Которые, как считают в КНДР, намерены развязать ядерную войну, перебрасывая на Корейский полуостров свои «стратегические средства».

Такой комментарий опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Джерело: https://t.me/u_now/115906, https://t.me/c/1059135528/60715

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