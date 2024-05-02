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ФСБ провела допит ще одного заступника Шойгу: розвідка Британії пояснила, що відбувається
У справі затриманого раніше у росії заступника міністра оборони рф Тимура Іванова допитали ще одного високопосадовця цього міністерства. Йдеться про наближеного до міністра оборони рф сергія шойгу руслана цалікова.
Водночас не виключено, що надалі у справі спливе ще одне гучне прізвище: міністра фінансів рф антона силуанова, який також замішаний у корупційних схемах МО рф.
Джерело: https://t.me/raddjd/22455