Одним из популярных аппаратов для приготовления фарша является фаршемешалка лопастная. С ее помощью можно тщательно вымесить ингредиенты до состояния однородной массы. Хотя использование данной установки в мясном секторе пищепрома считается основным, этим ее назначение не ограничивается. Ее можно применять в хлебопекарской и кондитерской отрасли, она подойдет для рыбы, супов, птицы, фруктов, детского питания, овощей, сыров и многих других продуктов различной вязкости.

Конструкция лопастной фаршемешалки

Фаршемешалка лопастная — это стационарная модель в напольном варианте. Всю конструкцию можно условно разделить на 3 зоны: привод, лопасти для вымешивания, дежа. За счет того, что лопатки повернуты относительно оси вращения валов, фаршевая масса постоянно смещается в процессе перемешивания, что способствует ее большей однородности. Решетчатая крышка с механическим открытием позволяет визуально контролировать процесс вымешивания. Привод электрический. Управление работой машины осуществляется на пульте управления.

Технические характеристики

В линейку лопастных фаршемесов производства Розфуд входят модели с объемом дежи от 180 л до 3600 л. Параметры изделия показаны на примере модели ФМ-180.

Объем дежи, л: 180. Предельная загрузка, л: 135. Скорость вращения валов, об/мин: 30 или 60. Мощность привода, кВт: 2,3. Размеры (Д х Ш х В), мм: 1720 х 840 х 1390. Масса, кг: 380.

У более крупных моделей показатели, соответственно, увеличены. Например, для самой крупной ФМ-3600 объем/загрузка составляет 3600/2800 л, а мощность доходит до 36,5 кВт.

Какие выгоды получает покупатель фаршемешалки?

Установить фаршемес в цехе пищепрома выгодно, т.к. сразу увеличивается производительность труда. Фарш будет готовиться быстрее, что положительно отразится на рентабельности работы. Еще лучше окажется результат в случае покупки модели, которая способна работать по заложенной в нее программе. Продукт на выходе становится более высокого качества, за счет чего конечная продукция визуально и на вкус получается лучше. Ну и, наконец, немалое значение имеет надежность аппарата и его безопасность — например, если крышка открыта, то он не включается.

Как выбрать?

При выборе фаршемеса надо учитывать, что у каждой модели есть ограничение не только по максимальной, но и по минимальной загрузке. Оно составляет, в зависимости от модели, от 10% до 50%. Если его не соблюдать, то агрегат будет заблокирован. Кроме того, смотрят на мощность установки, от которой зависит ее производительность. Также в процессе покупки рекомендуется обращать внимание на дополнительные опции.