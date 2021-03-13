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Газопроводы Харьковской области проверит робот

Газопроводы Харьковской области проверит робот

В Харькове создан робот, который проводит внутреннее обследование труднодоступных газопроводов. Его разработчиком является "Харьковгаз", сообщили в пресс-службе предприятия.

Робот оборудован видеокамерой, Wi-Fi модулем, усиленным аккумулятором, светом и применяется преимущественно на изношенных газопроводах для точного определения проблемных участков и предупреждения аварийных ситуаций.

Как рассказали в пресс-службе, имеющиеся в арсенале АО "Харьковгаз" видеозонды диагностируют внутреннее состояние газопроводов диаметром до 100 мм. Протяженность трассы газопровода, которая проверяется при одном запуске, ограничивается 150 метрами.

"Робот АО "Харьковгаз" обследует газопроводы диаметром от 100 и более мм. При одном запуске диагностируется внутреннее состояние труб протяженностью около 500 метров в одну сторону", - отметили в "Харьковгазе".

Планируется, что в ближайшее время техника будет модернизирована и получит дополнительную функцию - определение толщины стенки трубы. Об уровне изношенности труб будет информировать специальный ультразвуковой датчик, встроенный в робототехнику.

Источник: sq.com.ua

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Темы: газ, харьков

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