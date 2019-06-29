"Газпром" объявил о невозможности подписания нового газового контракта с Украиной

Глава правления российской газовой компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что Украина не успеет подписать новый газовый контракт до конца 2019 года.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Миллера, Украина не сможет подписать новый контракт с "Газпромом" на транзит газа до конца года по законодательству Европейского союза.

"Украина до конца года, до конца истечения действующего контракта на транзит, не сможет подписать новый контракт на транзит по законодательству ЕС", - заявил он.

Миллер заявил, что "Газпром" готов продолжить с Украиной контракт на транзит.

"Мы говорим: мы готовы продлить действующий контракт на транзит. То, что касается еще одного аспекта, конечно же, мы говорим, что этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны", - отметил глава "Газпрома".

Источник: prm.ua

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